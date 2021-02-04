Cледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 30 января 2021 года по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в городе Воронеже.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции в непрерывном режиме проводились мероприятия, направленные на установление лица, причастного к данному преступлению. По результатам проведенной в рамках уголовного дела экспертизы установлено совпадение генетического профиля 29-летнего уроженца Липецкой области со следами биологического происхождения, выделенными экспертным путем с одежды потерпевшей.

Подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления, незамедлительно задержан по месту своего жительства в г. Воронеже, дает признательные показания. В ближайшее время следователем СК в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями СК продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.