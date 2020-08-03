3 августа завершается прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах

Сегодня, в 18.00 часов 3 августа, в Липецкой области завершается прием документов для регистрации кандидатов, выдвинутых на муниципальных выборах по округам, в том числе подписей избирателей в поддержку их выдвижения. Напомним, что на проверку документов избирательным комиссиям отводится 10 дней с момента их получения. Таким образом, период регистрации продлится по 12 августа. Тогда же станут известны все кандидаты, фамилии которых будут включены в бюллетени для тайного голосования.

На данный момент на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов уже зарегистрированы 149 кандидатов: КПРФ – 35, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 33, «Единая Россия» – 31, ЛДПР – 25, «Справедливая Россия» – 21, «Яблоко» – 1, самовыдвижение – 3. Двум кандидатам отказано в регистрации (партия «Новые люди» и самовыдвиженец).

1535 кандидатов прошли процедуру регистрации на выборах депутатов Советов городских и сельских поселений в районах области: «Единая Россия» – 1185, ЛДПР – 193, КПРФ – 86, «Справедливая Россия» – 39, самовыдвижение – 32. Отказано 4 кандидатам (КПРФ – 1, самовыдвиженцы – 3).

Отметим, что 13 сентября 2020 года, в Единый день голосования, в нашем регионе состоятся выборы депутатов 282 представительных органов муниципальных образований. Предстоит избрать 36 депутатов Липецкого горсовета, а также 6 Советов депутатов городских поселений общей численностью 98 человек (Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин) и 275 Советов депутатов сельских поселений, где вакантны 2325 мандатов. При этом в областном центре выдвинулся 251 кандидат, в остальных муниципальных образованиях – 3 653.