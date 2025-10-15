3 миллиона тонн сахарной свёклы собрали аграрии Липецкой области

С 59% площадей под сахарную свёклу накопано 3,1 миллиона тонн сладкого корнеплода. Площади под этой культурой в 2025 году превысили 118 тысяч гектаров. Лидер по валовому сбору свёклы — Добринский район, там уже накопали 477 тысяч тонн корнеплода.

Урожайность свёклы продолжает расти. В среднем с одного гектара аграрии региона собирают по 436 центнеров. В Добровском округе собирают по 500 ц/га, а в Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах средняя урожайность превышает 530 ц/га.

На шести заводах, расположенных на территории региона, из свёклы нового урожая уже выработано более 300 тыс. тонн сахара,сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

«Урожайность свыше 530 центнеров с гектара в Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах и валовой сбор в 3,1 миллиона тонн — это наглядный показатель эффективного труда и внедрения передовых технологий. Такой урожай — надёжная основа для обеспечения региона сахаром и весомый вклад в продовольственную безопасность страны», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.