3 сентября. В Добринском районе – 4 новых случая инфицирования коронавирусом. В Липецкой области – 34

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 34 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 14

г. Елец – 2

Грязинский район – 4

Данковский район – 1

Добринский район – 4

Елецкий район – 1

Краснинский район – 1

Лебедянский район – 1

Лев-Толстовский район – 1

Тербунский район – 1

Усманский район – 1

Хлевенский район – 2

Чаплыгинский район – 1

Всего на территории региона зарегистрировано 5193 случая новой коронавирусной инфекции, 4670 человек выздоровели, 28 человек умерли. 495 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 3.09.2020 г. в больницах находятся:

334 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

192 человека с подозрением на выделение вируса.

Получает лечение на дому 161 пациент с лёгкой формой COVID-19.