3 сентября. В Добринском районе – 4 новых случая инфицирования коронавирусом. В Липецкой области – 34

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 34 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 14
- г. Елец – 2
- Грязинский район – 4
- Данковский район – 1
- Добринский район – 4
- Елецкий район – 1
- Краснинский район – 1
- Лебедянский район – 1
- Лев-Толстовский район – 1
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 2
- Чаплыгинский район – 1
Всего на территории региона зарегистрировано 5193 случая новой коронавирусной инфекции, 4670 человек выздоровели, 28 человек умерли. 495 — на лечении.
По состоянию на 15.00, 3.09.2020 г. в больницах находятся:
334 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
192 человека с подозрением на выделение вируса.
Получает лечение на дому 161 пациент с лёгкой формой COVID-19.