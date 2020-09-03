Общество

3 сентября. В Добринском районе – 4 новых случая инфицирования коронавирусом. В Липецкой области – 34

4 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 34 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 14
  • г. Елец – 2
  • Грязинский район – 4
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 4
  • Елецкий район – 1
  • Краснинский район – 1
  • Лебедянский район – 1
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 2
  • Чаплыгинский район – 1

Всего на территории региона зарегистрировано 5193 случая новой коронавирусной инфекции, 4670 человек выздоровели, 28 человек умерли. 495 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 3.09.2020 г. в больницах находятся:

334 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

192 человека с подозрением на выделение вируса.

Получает лечение на дому 161 пациент с лёгкой формой COVID-19.

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