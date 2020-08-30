30 августа. В Липецкой области – 22 случая инфицирования коронавирусом. В Добринском районе – 1

За последние сутки в регионе подтверждены 22 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 6
- г. Елец – 3
- Воловский район -2
- Грязинский район – 4
- Данковсккий район – 1
- Добринский район – 1
- Долгоруковский район – 1
- Елецкий район – 2
- Усманский район – 2
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5063 случая новой коронавирусной инфекции, 4596 человек выздоровели, 26 человек умерли. 441 — на лечении.
По состоянию на 13.00, 30.08.2020 г. в больницах находятся:
310 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
173 человека с подозрением на выделение вируса.
Получает лечение на дому 131 пациент с лёгкой формой COVID-19.