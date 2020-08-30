30 августа. В Липецкой области – 22 случая инфицирования коронавирусом. В Добринском районе – 1

За последние сутки в регионе подтверждены 22 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 6

г. Елец – 3

Воловский район -2

Грязинский район – 4

Данковсккий район – 1

Добринский район – 1

Долгоруковский район – 1

Елецкий район – 2

Усманский район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5063 случая новой коронавирусной инфекции, 4596 человек выздоровели, 26 человек умерли. 441 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 30.08.2020 г. в больницах находятся:

310 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

173 человека с подозрением на выделение вируса.

Получает лечение на дому 131 пациент с лёгкой формой COVID-19.