В регионе

30 августа. В Липецкой области – 22 случая инфицирования коронавирусом. В Добринском районе – 1

15 минут назад
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За последние сутки в регионе подтверждены 22 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 6
  • г. Елец – 3
  • Воловский район -2
  • Грязинский район – 4
  • Данковсккий район – 1
  • Добринский район – 1
  • Долгоруковский район – 1
  • Елецкий район – 2
  • Усманский район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5063 случая новой коронавирусной инфекции, 4596 человек выздоровели, 26 человек умерли. 441 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 30.08.2020 г. в больницах находятся:

310 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

173 человека с подозрением на выделение вируса.

Получает лечение на дому 131 пациент с лёгкой формой COVID-19.

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