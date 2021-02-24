Неудачно началась прошедшая предпраздничная неделя для 30-летнего жителя посёлка Матырский. С крыши одного из сетевых магазинов на него упала большая сосулька. С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы головы» мужчина был госпитализирован в областную клиническую больницу, сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.

К счастью, в нынешнем сезоне такие звонки – большая редкость. Однако, по прогнозам синоптиков главная опасность впереди: уже в четверг 25 февраля морозы в Липецке начнут ослабевать, погода возьмёт курс на оттепель. Одна из примет смены климатических условий – образование наледи, сход снега и падение сосулек с крыш домов. В управлении по делам ГО и ЧС призывают липчан быть особенно внимательными в этот период, соблюдать осторожность и не рисковать здоровьем и жизнью.

Основные рекомендации спасателей при угрозе схода снега с крыш зданий необходимо принять к сведению каждому:

не приближайтесь к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и льда, не позволяйте находиться в таких местах детям;

будьте внимательны: если на тротуаре видны следы упавшего снега или льда, это указывает на опасность данного места;

обращайте внимание на водостоки: именно там может скапливаться наледь;

не оставляйте автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

при наличии ограждения не игнорируйте его, а обойдите опасные места другой дорогой, аналогично поступайте, увидев следы упавшего снега или ледяные осколки на тротуаре;

не ходите по улице в наушниках, иначе вы не услышите шума падающего с крыши снега;

услышав громкий голос сверху, не старайтесь убежать, а как можно быстрее прижмитесь к стене;

аметив скопление снега и сосулек на крыше здания, обязательно обратитесь в обслуживающую организацию. Соответствующие предупреждения об оперативном реагировании на жалобы граждан и необходимость профилактической чистки кровель и козырьков уже направлены профильными структурными подразделениями администрации Липецка в управляющие компании, коммерческие структуры, на предприятия торговли, где должны своевременно организовать работы в соответствии с требованиями техники безопасности. Вопрос находится на контроле в мэрии.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру служб экстренного реагирования «112».