Прокурор г. Ельца утвердил обвинительный акт и направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное в отношении 30 -летнего местного жителя по обвинению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Установлено, что 03.11.2021 обвиняемый через мессенджер Телеграмм связался с неустановленным лицом, которого попросил продать ему наркотическое средство.

По указанию наркодилера через мобильное приложение он перевел 3 тыс. руб. на указанный ему счет банковской карты, после чего получил координаты места нахождения закладки с наркотиком.

Однако в результате успешно проведенных оперативных мероприятий при изъятии из тайника колбы с 0,47 г синтетичесого наркотика он был задержан сотрудниками полиции.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст. 228 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.