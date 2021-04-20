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Приговором мирового судьи 30-летний ранее не судимый липчанин признан виновным в угрозе убийством своей матери.

Как установлено материалами уголовного дела, 26.01.2021 в ходе ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения подсудимый выкрикивая угрозы убийством, замахнулся на мать деревянной ножкой от табурета.

Восприняв угрозу сына реально, женщина вызвала полицию.

Узнав об этом, подсудимый разбил кулаком вставку из стекла на кухонной двери и, направив осколок стекла в сторону матери, потребовал, чтобы она отменила вызов.

Указанные действия квалифицированы по 1 ст. 119 УК РФ.

Учитывая, что подсудимый впервые совершил преступление, суд назначил ему наказание в виде 380 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Советского района г. Липецка.