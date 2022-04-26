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30-летний уроженец Московской области признан виновным в грабежах пожилых липчанок

3 часа назад
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Приговором Советского районного суда г. Липецка ранее судимый 30-летний уроженец Московской области признан виновным в совершении трех грабежей женщин на территории г. Липецка..

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый в вечернее время с 10 по 12 августа 2021 совершал грабежи в отношении липчанок пожилого возраста.

Применяя в отношении потерпевших насилие не опасное для жизни и здоровья и подавляя, тем самым, их сопротивление, он завладевал сумками потерпевших с находящихся в них денежными средствами и другим ценным имуществом.

В результате оперативно — разыскных мероприятий личность преступника была установлена.

В ходе расследования уголовного дела его действия квалифицированы по ч.1 ст.161 УК РФ, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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