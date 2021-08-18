Сегодня на комитете Липецкого областного Совета депутатов по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений депутаты одобрили и рекомендовали к утверждению на ближайшей сессии список претендентов на присвоение почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области» в 2021 году.

– Все кандидатуры достойные, проработали в сельском хозяйстве области от 17 до 45 лет. Среди претендентов есть представители профессий, которые напрямую связаны с работой на земле. Есть руководители, которые обеспечивают стабильное успешное развитие аграрно-промышленного комплекса области, – рассказал председатель комитета облсовета по вопросам АПК и земельных отношений Дмитрий Еремеев.

Почетное звание присуждается каждый год 30 лучшим работникам сельского хозяйства региона за высокие достижения и значительный личный вклад в развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на очередной сессии облсовета, которая состоится 26 августа.