Льготникам, которые ранее определились с выбором и хотели бы оставить прежнюю форму получения набора социальных услуг, никаких заявлений подавать не нужно.

В Липецкой области проживает более 158000 человек, являющихся получателями федеральных льгот (это ветераны войны, инвалиды, лица, подвергшихся воздействию радиации и др.). Все они имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ) и могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Определиться с набором социальных услуг им нужно до 1 октября

Первоначально НСУ предоставляется в натуральной форме в виде социальных услуг и включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющую.

Набор социальных услуг можно заменить денежным эквивалентом – как полностью, так и частично. Для этого нужно направить в ПФР соответствующее заявление, удобнее сделать это через личный кабинет на сайте ПФР, либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда или в МФЦ. Подать заявление нужно по 30 сентября текущего года включительно, а действовать оно начнет с 1 января следующего года.

Выбрать удобный способ получения набора соцуслуг следует в первую очередь тем, кто впервые получил статус федерального льготника. Заявление нужно подать также тем, кто хочет с 1 января 2023 года изменить форму получения НСУ. С 1 февраля 2022 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 313 рубля 44 коп в месяц и включает в себя: