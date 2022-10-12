Молодёжь Липецкой области научат быть предпринимателями. На основе соглашения между Липецкой областью и Агентством развития навыков и профессий в регионе реализуется проект «Страна мастеров».

Участниками проекта могут стать молодые люди от 16 до 35 лет, не имеющие юридического лица, статуса самозанятого гражданина или предпринимателя. Сначала они должны пройти онлайн-диагностику. Затем по её итогам проведут групповые или индивидуальные консультации по предпринимательской деятельности. Результатом участия в проекте должна стать профессиональная деятельность в качестве самозанятого или предпринимателя и официально подтверждённый доход участника.

От выбора направления до получения первого заказа и прибыли каждого участника будет сопровождать наставник-тьютор. Они выбираются из числа специалистов с опытом преподавательской работы, наставничества молодых людей, с опытом работы в бизнесе. В этом году участниками проекта станут не менее 300 человек из Липецкой области. Желающим присоединиться к проекту необходимо пройти регистрацию на сайте.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир к лучшему».

Проект Минтруда России «Страна мастеров» направлен на персональное сопровождение молодых людей от 16 до 35 лет для реализации предпринимательских навыков, включая оформление в качестве самозанятых. Партнеры проекта – образовательная онлайн-платформа «Нетология», крупнейший банк России «Сбер», платформа для покупки и продажи вещей ручной работы «Ярмарка мастеров», сервис для самозанятых «Наймикс», платформа для реализации бизнес‑проектов «Профессионалы 4.0», социальная сеть «ВКонтакте». Они предоставят участникам доступ к тематическим вебинарам. Проект «Страна мастеров» реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».