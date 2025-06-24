300 ребят из Российских студотрядов будут работать на сельхозпредприятии в Липецкой области

300 ребят из 15 регионов страны — члены Российских студенческих отрядов (РСО) — будут трудиться на предприятии «Агроном-сад» в Липецкой области. Старт работ запланирован на 5 августа и завершится до 10 октября.

РСО и компания «Агроном-сад» в Липецкой области сотрудничают с 2020 года в рамках трудового проекта. За это время в нём приняли участие более 1200 ребят. Им удалось собрать более 55 тысяч тонн яблок. При этом студенты занимаются не только сбором урожая, но и химическим анализом продукции, входным контролем продукции поступающей на склад, транспортировкой яблок на тракторах, а также суперзвайзингом — контролем за сбором урожая.

В этом году впервые за всю историю проекта на предприятии будут работать ребята младше 18 лет — в составе трудовых отрядов подростков. 20 школьников будут трудоустроены в соответствии с ТК РФ и наравне со старшими товарищами займутся сбором урожая яблок, отмечают в Правлении РСО. Для работы на предприятии студенты проходят обучение по профессиям садоводов и трактористов. «Мы гордимся, что Липецкая область остаётся площадкой для таких масштабных трудовых проектов, где молодёжь получает бесценный опыт, а предприятия — надёжные руки и свежие идеи»,— прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе РСО трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

Студенческие сельскохозяйственные отряды — направление деятельности РСО, имеющее цель подготовить кадры для АПК. В 2025 году Российские студенческие отряды реализуют четыре всероссийских, три окружных и 20 межрегиональных трудовых проектов для студенческих сельскохозяйственных отрядов. Помимо трудовых проектов молодёжь работает на объектах регионального значения. Студенты трудоустроятся ветеринарами, зоотехниками, помощниками механизаторов, будут выполнять ландшафтные работы, займутся уборкой сезонного у