31 августа на улице Минской в Липецке начнут укладывать верхний слой асфальта

На сегодняшний день дорожники выполнили работы по монтажу освещения улицы Минской в Липецке, закончили установку бордюров и практически завершили обустройство четырех заездных карманов для общественного транспорта – здесь, как и на всем протяжении участка от Воронежского шоссе до улицы Ангарской, уже уложен выравнивающий слой асфальта.

В понедельник специалисты планируют приступить к укладке верхнего слоя, после чего останется нанести разметку, а также установить остановки и дорожные знаки.

По контракту все работы на улице Минской должны были завершить к 1 сентября, однако подрядчик не уложился в срок. Сейчас городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства рассматривает вопрос о применении штрафных санкций. При этом специалисты отмечают, что все работы на данном объекте будут завершены в сентябре.

Улица Минская – один из шести липецких объектов, которые в текущем году преобразятся благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».