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Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 31-летнего жителя района по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств, а также незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном размере.

Так, в рамках оперативо-разыскных мероприятий по изобличению нркосбытчиов был установлен факт сбыта обвиняемым 0,14 г наркотической смеси, содержащей в своем составе героин.

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого было обнаружено и изъято наркотическое средство — каннабис (марихуана) общей массой 16,15 г, что является значительным размером, которую он хранил для личного потребления.

В рамках расследования уголовного дела действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 228.1 У РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.