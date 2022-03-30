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31 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11а, 13; ул. Папина, 9, 11а, 13, ЦТП ПАО «КВАДРА»; ул. Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; пр. Победы, 22, 22

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ю. Натуралистов, 5/2

ул. Московская, 117

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Московская, 117

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.