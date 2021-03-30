В Липецкой области выплату в размере 5 тысяч рублей получили свыше 80 тысяч семей на более чем 97 тыс. детей. Общая сумма выплат превысила 485 млн.

Отделение ПФР по Липецкой области напоминает семьям, которые еще не получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно, заявление принимается до 31 марта этого года. Подать его можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда. Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка.