В День Святого Валентина в городском зоопарке рассказали о семьях, которые обитают на его территории. Всего в зверинце около четырёх тысяч животных, среди них 31 пара. Самые влюблённые, по мнению специалистов зоосада, – ягуары Чип и Эстрелла, львы Кальян и Кира, японские макаки Самурай и Лаура, степные сурки Мальчик и Девочка, домашние яки Мишка и Марта, тигровые питоны Тиграш и Альба, японские журавли Джицу и Нагоя, семейство кошачьих лемуров Ириска, Пион и малыш Тюльпан, а также альпаки Зорро, Бемби и дочка Снежинка.

Как сообщили в зоопарке, за прошлый год у местных обитателей появилось на свет 148 малышей. Многие уже разъехались по другим зверинцам, но некоторых оставили в Липецке. Например, детёныш кошачьих лемуров Пиона и Ириски Тюльпан родился в мае 2020 года. Всей семьёй круглый год приматы живут в павильоне «Экзотика». Питаются овощами, фруктами, любят бананы, апельсины, груши, не отказываются от белковой пищи, с удовольствием едят яйца и творог. Сотрудники зверинца подчёркивают, что эти животные очень дружны, а папа проявляет особую заботу о потомстве – уступает место у кормушки малышам, играет с ними и спит, «обняв» длинным хвостом.

А вот альпак от отца Зорро переселяли, чтобы мать Бемби могла спокойно выкормить малышку Снежинку. Сейчас семейство объединилось – звери живут в мире и согласии. Всего у этой пары за девять лет родилось четыре малыша.

Ещё одна необычная семья – японские журавли Джицу и Нагоя. В Японии эти птицы считаются священными. Имена в зверинце для них подбирают в соответствии с названиями городов страны восходящего солнца. Они родились в 2003 году, прибыли из Окского заповедника. В Липецке у пары на свет появилось 22 птенца.

Их поведение – пример для многих других видов. Когда рождаются малыши, отец охраняет территорию, родители присматривают за детьми напрогулках. Во время кормления сначала едят птенцы, только потом – мама и папа, — отмечают в зоосаде.

Стоит отметить, что в этом году в липецком зоопарке строят планы на создание новых пушистых и пернатых семей. Так, рассматривают возможность приобретения страусов и водоплавающих птиц, а также жильцов павильона «Экзотика», например, обезьян.