32 автобуса пополнили автопарк «Липецкпассажиртранса». В каждом – камеры видеонаблюдения, а специальные браслеты не дадут водителям уснуть

Автопарк «Липецкпассажиртранс» пополнили 32 новых автобуса марки “ЛиАЗ”. Все купленные машины оснащены камерами видеонаблюдения, тахографами, системой ГЛОНАСС и датчиками контроля за состоянием здоровья водителей, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

– На руку водителя надевается специальный браслет, который отслеживает пульс и дыхание. При появлении признаков сонливости он вибрирует и, если вовремя не нажать специальную кнопку, передает сигнал диспетчеру, который оперативно связывается с водителем и, в случае необходимости, может вызвать скорую помощь, – пояснил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

Помимо этого, все новые автобусы подходят и для проезда маломобильных граждан – они низкопольные, оснащены выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя.

– Приятно видеть, как на площадь заезжают новые автобусы – они комфортные, экологичные, доступные для маломобильных граждан и соответствуют всем современным стандартам. На протяжении нескольких лет мы обновляем пассажирский парк региона и на достигнутом останавливаться не планируем, будем и дальше участвовать в различных федеральных программах, – отметил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Стоит отметить, что согласно условиям предоставления федеральной поддержки, машины должны работать на компримированном природном газе, иметь низкий уровень пола и эксплуатироваться на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с установленными Минтрансом РФ параметрами. Купленная техника соответствуют всем этим требованиям – уже на следующей неделе автобусы оборудуют системами для безналичной оплаты проезда. Липчане смогут оценить новый транспорт на маршрутах №2Т, 8 и 30.

– Участие в программе по обновлению пассажирского транспорта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволило нам разово обновить автопарк муниципального предприятия более чем на 10%. Всего же за последние годы мы заменили более 60% автобусов. Однако нам необходимо полностью отказаться от старых машин, причем не только в муниципальном предприятии, но и в частных, – подчеркнула глава города Евгения Уваркина.

В этом году по инициативе Министерства транспорта РФ в рамках нацпроекта начала действовать подпрограмма по обновлению пассажирского транспорта. Теперь перевозчики могут получить федеральную поддержку с применением механизма льготного лизинга на приобретение транспортных средств — с 60% скидкой. Заявки подали более 60 субъектов России. По результатам конкурсной оценки отобрали 12 регионов, Липецкая область попала в их число. Цена контракта с учётом скидки составила порядка 260 миллионов рублей.