34-летнего мужчину в Липецкой области подозревают в убийстве отчима

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 5 ноября 2020 года при распитии спиртных напитков между 59-летним мужчиной и его 34-летним пасынком произошла ссора. Выясняя отношения, фигурант схватил нож и нанес хозяину дома удар в шею. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где скончался от острой кровопотери.

Подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он ранее судим за угрозу убийством.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.