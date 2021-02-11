Приговором суда неоднократно судимый 34-летний житель Долгоруковского района признан виновным в умышленном убийстве своего знакомого.

Как установлено материалами уголовного дела, в октябре 2020 года, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с знакомым, несколько раз ударил его по лицу, а затем нанес удар ножом в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, а убийца скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

По факту умышленного убийства было возбуждено уголовное дело по 1. ст. 105 УК РФ.

Надзор за ходом расследования осуществляла прокуратура района. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии колони строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Долгоруковского района.