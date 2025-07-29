340 тысяч изделий для реабилитации получили жители Липецкой области с начала года по электронным сертификатам

Жители Липецкой области с инвалидностью получили 340 тысяч изделий для реабилитации по электронным сертификатам. На эти цели были направлено больше 206 миллионов рублей.

С начала года выдано 10 590 сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР). С их помощью липчане приобретают изделия, рекомендованные им в индивидуальной программе: трости, костыли, кресла-коляски различной модификации, протезы, ортопедическую обувь.

На получение сертификата имеют право люди с инвалидностью, граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание. Если гражданину с инвалидностью положено несколько видов технических средств реабилитации, всех их можно указать в одном заявлении.

На каждый вид ТСР Отделение СФР по Липецкой области предоставляет отдельный сертификат. Он привязывается к банковской карте платежной системы «МИР», выпущенной любым банком России. Деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. При оплате изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации, средства поступают напрямую продавцу. Если гражданин с инвалидностью захочет выбрать изделие по цене, превышающей номинал сертификата, разницу можно оплатить из собственных средств.

В 2025 году получить технические средства реабилитации можно двумя способами — с помощью электронных сертификатов и в натуральном виде в рамках заключения Государственных контрактов Отделением Социального фонда по Липецкой области. Если технические средства реабилитации были приобретены на собственные средства до конца 2024 года, то региональное Отделение Соцфонда в прежнем порядке возместит расходы за самостоятельную покупку.

Для получения электронного сертификата нужно подать заявление через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Отделения Социального фонда по Липецкой области. При обеспечении ТСР в натуральной форме Отделение СФР по Липецкой области рассматривает заявление в 15-дневный срок, а для паллиативных больных — за семь дней с даты поступления заявления.

У реготделения СФР есть горячая линия: 8 (800) 100-00-01, режим работы — с пн. по чт. с 8:30 до 17:30 пт. с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация есть в официальных аккаунтах в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.