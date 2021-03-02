На базе Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области прошло итоговое заседание команды проекта Фонда президентских грантов «Древнейшим городищам Липецкой области – быть!»

Проект выполнен сотрудниками региональной общественной организации «Археологические исследования» совместно с Государственной дирекцией культурного наследия Липецкой области.

По результатам работы впервые обследованы тридцать пять объектов. Восемь из них регулярно подвергались разграблению чëрных копателей, как минимум четыре – пострадали в результате хозяйственной деятельности.

На трëх объектах проведены разведочные работы: заложены археологические шурфы, определена хронологическая и культурная принадлежность городищ. Для двух установлены даты сооружения – сарматский период (I-III вв. н.э.). Одно городище сооружено представителями первых русских поселенцев на территории современной Липецкой области.

В Чаплыгинском районе проведены спасательные работы городища. Из раскопа площадью 48 кв.м. получено 324 артефакта. Наиболее древние из них датируются второй половиной III тыс. до н.э. и относятся к абашевской и воронежской культурам эпохи бронзы, так же обнаружены материалы сетчатой керамики эпохи поздней бронзы конца 2 тыс. до н.э., керамика раннего железного века – городецкой культуры и посуда сарматского времени.

Кроме того, подготовлены материалы для постановки на учёт восемнадцати объектов. Документы переданы в eправление по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Все они прошли рассмотрение и внесены в перечень выявленных объектов археологического наследия.

Для одиннадцати объектов подготовлены современные планы и созданы трëхмерные модели.