Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-декабрь 2020 года, составила 36 800,3 рублей, что на 6,1% превысило ее размер в соответствующем периоде 2019 года. Такие цифры приводит пресс-служба Липецкстата.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-декабре 2020 года составила 102,2% к уровню соответствующего периода 2019 года, в декабре 2020 года – 102,9% к уровню декабря 2019 года.

Наиболее высокая заработная плата сложилась у работников, занятых в металлургическом производстве; в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; табачных изделий; финансовой и страховой деятельности; производстве химических веществ и химических продуктов; производстве бумаги и бумажных изделий; деятельности в области информации и связи; производстве электрического оборудования; в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении; производстве, передаче и распределении электроэнергии; деятельности в области научных исследований и разработок; производстве пищевых продуктов; производстве и распределении газообразного топлива; добыче полезных ископаемых; производстве резиновых и пластмассовых изделий; готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производстве прочей неметаллической минеральной продукции. Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-декабре 2020 года 1,9 – 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (от 36 – до 64% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых в производстве мебели; текстильных изделий; кожи и изделий из кожи; занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания; административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах.

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-декабре составила почти 100% от средней заработной платы по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 79 и 92 процента соответственно от среднеобластного уровня.

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 февраля 2021 года, просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.