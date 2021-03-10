Липчанин 1984 года рождения после ссоры с девушкой потребовал от нее 10 тысяч рублей под угрозой распространения снятого без ее ведома и согласия видеоролик интимного содержания.

Подкрепляя свои угрозы, злоумышленник отправил видеоролик одной из общих знакомых.

По данному факту территориальный отдел полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего).

При этом не была дана оценка действиям обвиняемого, связанным с незаконным собиранием или распространением сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.

В этой связи прокурор направил уголовное дело для производства дополнительного расследования для дачи дополнительной оценки по ч. 1 ст. 137 УК РФ.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Липецкой области.