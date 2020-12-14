37 классов из 19 школ Липецка находятся на дистанционном обучении

На этой неделе 37 классов в 19 школах Липецка учатся на “дистанционке”. Ни одна школа города не ушла на карантин или дистанционное обучение полностью. Также все образовательные учреждения работают в привычном режиме, без плановых или внеплановых каникул, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Временный переход на дистанционку – вынужденная мера. Она применяется в классах, где число детей, заболевших ОРВИ, превышает 20%. Школьники учатся из дома, а после нормализации ситуации возвращаются в оффлайн.

В целом по Липецку острыми респираторными инфекциями заболели 3964 (6,9%) школьников и 6% педагогов – 182 человека. Учителям помогают студенты ЛГПУ: будущие учителя подменяют педагогов, находящихся на больничном.

Родители, обеспокоенные эпидемиологической обстановкой, могут написать заявление о переводе их ребенка на дистанционное обучение. В таком случае он будет получать необходимую информацию для освоения образовательной программы дома. Объяснять темы и отвечать на дополнительные вопросы учителя будут в онлайн-режиме.