4,7 млрд рублей за год и Липецкая область на поддержку участников СВО и их семей

В ежегодном отчёте о деятельности правительства Липецкой области губернатор Игорь Артамонов подробно остановился на мерах поддержки военнослужащих и их близких. За время проведения специальной военной операции в регионе выстроена одна из самых эффективных систем помощи, включающая федеральные, региональные и муниципальные меры.

Губернатор сообщил, что в 2025 году на поддержку участников СВО и членов их семей из областного бюджета было направлено 4,7 млрд рублей. Всего в регионе действует 105 различных мер поддержки, из которых 62 разработаны непосредственно в Липецкой области.

Особое внимание уделяется трудоустройству участников СВО. В прошлом году были трудоустроены 75% ветеранов, обратившихся в службу занятости. С каждым из них индивидуально работает персональный консультант, составляется план карьерного развития.

Круглосуточная помощь и поддержка в любой ситуации обеспечивается через областной сервис «Забота», который доказал свою эффективность и востребованность у семей защитников Отечества. А также неоднократно был отмечен на федеральном уровне в качестве примера для тиражирования в регионах.

«Поддержка участников СВО и их семей – безусловный приоритет для нас. Мы не просто выделяем средства, а выстраиваем систему, где каждый человек чувствует, что он не один. И мы будем продолжать, потому что те, кто защищает страну, должны быть уверены в надёжном тыле», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.