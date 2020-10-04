4 октября. В Липецкой области коронавирус обнаружили у 44 человек

У 44 человек подтвердился диагноз COVID-19 в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 43).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 9
- г. Елец – 5
- Грязинский район – 5
- Данковский район – 1
- Задонский район – 2
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 11
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 6
- Чаплыгинский район – 2
Всего на территории региона зарегистрировано 6275 случаев новой коронавирусной инфекции, 5494 человека выздоровели, 46 человек умерли.