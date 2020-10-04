4 октября. В Липецкой области коронавирус обнаружили у 44 человек

У 44 человек подтвердился диагноз COVID-19 в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 43).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 9

г. Елец – 5

Грязинский район – 5

Данковский район – 1

Задонский район – 2

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 1

Тербунский район – 11

Усманский район – 1

Хлевенский район – 6

Чаплыгинский район – 2

Всего на территории региона зарегистрировано 6275 случаев новой коронавирусной инфекции, 5494 человека выздоровели, 46 человек умерли.