В регионе

4 октября. В Липецкой области коронавирус обнаружили у 44 человек

5 часов назад
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У 44 человек подтвердился диагноз COVID-19 в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 43).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 9
  • г. Елец – 5
  • Грязинский район – 5
  • Данковский район – 1
  • Задонский район – 2
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 11
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 6
  • Чаплыгинский район – 2

Всего на территории региона зарегистрировано 6275 случаев новой коронавирусной инфекции, 5494 человека выздоровели, 46 человек умерли.

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