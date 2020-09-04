4 сентября. В Добринском районе 2 новых случая инфицирования коронавирусом. В Липецкой области – 32

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 10
- г. Елец – 6
- Грязинский район – 1
- Добринский район – 2
- Добровский район – 1
- Елецкий район – 2
- Задонский район – 2
- Измалковский район – 1
- Лебедянский район – 1
- Липецкий район – 1
- Становлянский район – 3
- Тербунский район – 2
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5225 случаев новой коронавирусной инфекции, 4697 человек выздоровели, 29 человек умерли. 499 — на лечении.
По состоянию на 15.00, 4.09.2020 г. в больницах находятся:
327 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
195 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 172 пациента с лёгкой формой COVID-19.