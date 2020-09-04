4 сентября. В Добринском районе 2 новых случая инфицирования коронавирусом. В Липецкой области – 32

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 10

г. Елец – 6

Грязинский район – 1

Добринский район – 2

Добровский район – 1

Елецкий район – 2

Задонский район – 2

Измалковский район – 1

Лебедянский район – 1

Липецкий район – 1

Становлянский район – 3

Тербунский район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5225 случаев новой коронавирусной инфекции, 4697 человек выздоровели, 29 человек умерли. 499 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 4.09.2020 г. в больницах находятся:

327 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

195 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 172 пациента с лёгкой формой COVID-19.