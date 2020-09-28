4 школы в Липецкой области полностью закрыли на карантин. Почти 4 тысячи учеников – на “дистанционке”

В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 с 1 сентября в школах Липецкой области организован контроль посещаемости с уточнением причин отсутствия детей. Как сообщили в управлении образования и науки региона, везде введен «утренний фильтр», усилен дезинфекционный режим, образовательный процесс организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Сейчас в регионе из-за сезонного повышения заболеваемости полностью закрыты на карантин четыре образовательных учреждения. Это школы села Донское в Задонском районе, райцентра Тербуны, села Завальное Усманского района и села Нарышкино Чаплыгинского района. Всего на карантине из этих образовательных организаций находятся 1919 человек. Частично в области по ОРВИ на карантин закрыта 41 школа, в Липецке это 57 классов в 25 учреждениях. А в регионе в целом это 86 классов, из них пять – из-за контактных с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Всего на дистанционном обучении в Липецкой области находятся 3953 ученика.

В период эпидемий управление образования и науки региона проводит еженедельный мониторинг посещения детьми общеобразовательных организаций. Во всех школах созданы условия для оказания медицинской помощи ученикам – оборудованы медицинские кабинеты либо заключены соответствующие договоры с медицинскими организациями. Кроме того, проводятся ежегодные мониторинги по вопросам обеспечения безопасности образовательной среды образовательных учреждений.

Предусмотрено ступенчатое расписание занятий, при котором дети начинают образовательный процесс в разное время с интервалами. В соответствии с всеми рекомендациями санитарных врачей организовано и питание – соблюдение дистанции, обработка рук, все сотрудники пищеблока работают в масках и перчатках.

«Все школы в Липецкой области и здоровье учащихся в первую очередь в этот сложный для всех период находятся под особым вниманием профильных управлений и ведомств, – подчеркнул руководитель региона Игорь Артамонов. – Главное сегодня для областной власти – это здоровье наших детей и жителей Липецкой области».