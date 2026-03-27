40 официальных экскурсоводов работают в Липецкой области

В Липецкой области работают 40 официальных экскурсоводов, подтвердивших свою квалификацию. Они занесены в единый федеральный Реестр Минэкономразвития РФ, имеют нагрудную идентификационную карточку и могут оказывать платные услуги.

Закон об обязательной аттестации гидов в РФ вступил в силу 1 марта. Экзаменационные испытания включают в себя теоретическую и практическую части и проводятся специальной комиссией. В списке официальных экскурсоводов Липецкой области сейчас 40 человек. Трое из них аттестовались недавно: это общественный деятель, историк, писатель и путешественник Николай Сапелкин, спелеолог, краевед, действительный член Русского географического общества Кирилл Надов и специалист по работе с молодёжью, волонтёр Дарья Гусева.

Всю информацию о прохождении аттестации можно получить по телефону +7(4742)22-86-94.

«Обязательная аттестация — это важный шаг к повышению качества туристических услуг в Липецкой области. Это гарантия того, что жители и гости региона получат достоверную информацию и безопасную экскурсионную программу от настоящих профессионалов», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.