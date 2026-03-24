40 тысяч липчан ждет повышение пенсий с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года Отделение Социального фонда России по Липецкой области в беззаявительном порядке проведет индексацию пенсий по государственному обеспечению, включая социальные. Уровень повышения составит 6,8% — он рассчитан исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Увеличение коснется 23 412 получателей социальных пенсий. Данный вид выплат назначается гражданам, которые в силу различных обстоятельств не приобрели право на страховую пенсию: людям с инвалидностью, в случае потери кормильца, а также пожилым гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа. Одновременно с этим на 6,8% будет увеличен размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Повышение затронет 16 145 жителей Липецкой области из числа участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»; военнослужащих и добровольцев, получивших инвалидность из-за военной травмы; а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Индексация будет произведена проактивно, получателям не нужно подавать заявления или лично посещать клиентские службы Социального фонда.

С 1 апреля региональное Отделение СФР также проиндексирует выплату по уходу, которую устанавливают за людьми, достигшими 80 лет, и инвалидами I группы. После повышения на 6,8% размер выплаты составит 1,5 тысячи рублей. Данная надбавка также оформляется и пересчитывается автоматически.

C 1 января 2026 года страховые пенсии более 350 тысяч липчан уже были увеличены на 7,6%. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1,8 тысячи рублей и теперь превышает 25 тысяч рублей. Повышение затронуло все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

По всем вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, жители региона могут обратиться на горячую линию Отделения СФР по Липецкой области: 8 (800) 100-00-01. Режим работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:30.