Приговором Елецкого городского суда ране не судимый житель г. Ельца признан виновным в грабеже с применение насилия не опасного для жизни и здоровья потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Судом установлено, что, 23 ноября 2022 года 41-летний ельчанин, применил насилие, причинившее физическую боль, к своей матери и открыто из ее одежды похитил 1500 рублей, которые намеревался потратить на спиртное и сигареты.

На требования матери вернуть деньги подсудимый не отреагировал и распорядился ими по собственному усмотрению.

Указанные действия квалифицированы по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ.

Подсудимый с 2012 года состоит на наркологическом учете в связи с пагубными последствиями употребления опиатов, злоупотребляет спиртным, не работает, проживая на деньги матери-пенсионерки.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.