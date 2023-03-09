Приговором Елецкого городского суда ране не судимый житель г. Ельца признан виновным в грабеже с применение насилия не опасного для жизни и здоровья потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Судом установлено, что, 23 ноября 2022 года 41-летний ельчанин, применил насилие, причинившее физическую боль, к своей матери и открыто из ее одежды похитил 1500 рублей, которые намеревался потратить на спиртное и сигареты.
На требования матери вернуть деньги подсудимый не отреагировал и распорядился ими по собственному усмотрению.
Указанные действия квалифицированы по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ.
Подсудимый с 2012 года состоит на наркологическом учете в связи с пагубными последствиями употребления опиатов, злоупотребляет спиртным, не работает, проживая на деньги матери-пенсионерки.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.