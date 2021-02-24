За первый месяц 2021 года в Липецке появились на свет 416 малышей. Данные за январь назвали в управлении ЗАГС администрации города. Больше всего рождений зарегистрировано в Октябрьском округе – 161, 112 – в Правобережном, 86 – в Советском, меньше всего в Левобережном – 57.

Стоит отметить, что показатель на 45 человек превышает значения прошлого года – в январе 2020-го в Липецке родился 371 малыш. Тогда лидером по количеству записей рождения также был Октябрьский отдел ЗАГС – 185. Специалисты связывают это с развитием новых микрорайонов и большим количеством молодых семей.

Как известно, зарегистрировать рождение ребенка можно в любом из четырех отделов ЗАГС – Октябрьском, Левобережном, Правобережном и Советском. Тем, кто не хочет ждать и стоять в очереди, сотрудники профильного управления рекомендуют обращаться в Левобережный отдел.

В числе самых популярных имен для девочек остаются Анна, Анастасия, София, Арина, Мария, Ульяна, Ева, Ксения, Василиса. Для мальчиков Арсений, Артем, Иван, Богдан, Даниил, Илья и Егор.

При этом новорожденным давали и редкие имена. Среди мальчиков это Прохор, Евсей, Святогор, Елисей. Среди девочек – Аглая, Стелла, Ростислава, Агата.