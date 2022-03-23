Приговором Советского районного суда г. Липецка липчанин, 1977 г. рождения, признан виновным в том, что в 2016 г. представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами он за денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей предоставил в налоговую службу свой паспорт с целью реорганизации юридического лица. Став номинальным директором юридического лица, подсудимый открыл в трех банках г. Липецка расчетные счета, передав электронные носители информации своим соучастникам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В ходе расследования уголовного дела указанному лицу было предъявлено обвинение по нескольким эпизодами преступной деятельности по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к 1,5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.