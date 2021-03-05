В Липецкой области в 2020 году успешно стартовала программа предоставления помощи на основании социального контракта.

Помощь оказывается в поиске работы, на преодоление трудной жизненной ситуации, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

В Грязинском районе 378 социальных контрактов было заключено с января прошлого года, из них 44 семьи воплотили в реальность свою мечту, открыли свое дело. Об этом в своем Инстаграм рассказал глава района Владимир Рощупкин.

Елена Леонова и Виктория Сарбеева предоставляют услуги в сфере красоты, Наталья Кончерова открыла свою мини-пекарню, а Наталья Пастухова на оказанную помощь купила корову и развивает свое подсобное хозяйство.

Социальный контракт – это договор с государством. Для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа, которая должна помочь ей приобрести постоянный самостоятельный источник дохода.

Консультацию по вопросам социального контракта можно получить в Центре социальной защиты населения по Грязинскому району (г. Грязи, ул. 1-я Конная, 1а) или в Центре «Мои документы» (г. Грязи, ул. Красная площадь, 23) или по телефону Единой диспетчерской сужбы 8-800-450-48-48 доб.2 (звонок бесплатный).