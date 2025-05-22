44 терапевта придут работать в больницы и поликлиники региона после учёбы в липецком медвузе

В сентябре 144 первокурсника начнут обучение в новом Липецком медицинском вузе – филиале Российского университета медицины (РУМ). Все они будут учиться бесплатно, а 44 из них поступят по «губернаторскому набору». После шести лет обучения эти выпускники станут терапевтами и трудоустроятся в больницы и поликлиники Липецкой области, где им предстоит отработать не менее пяти лет.

«Ещё один важный момент – абсолютно все студенты первого набора получат стипендию. 6 700 рублей — независимо от успеваемости», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале. Организационные моменты открытия филиала столичного университета в Липецке глава региона обсудил на совещании по ВКС вместе с ректором РУМ Олегом Янушевичем. Также руководитель региона сообщил, что в самом здании медвуза на ул. Плеханова, 5 в областном центре идёт активная подготовка: оборудуют лаборатории и учебные аудитории.

27 мая в Липецке пройдёт встреча с абитуриентами, которые планируют поступать в новый медицинский вуз. В 16:00 будущих студентов ждут в «Школе-21» – это здание по соседству с университетом.