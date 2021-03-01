Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в Липецкой области за неделю, с 22 по 28 февраля, зарегистрировано 4659 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 408,9 на 100 тыс. населения, что ниже расчетного эпидемического порога на 22% и ниже уровня прошлой недели на 7%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ (21 сл., менее 1%), не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (3%).

В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 60%. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, в т.ч. среди лиц старше 15 лет.

В г. Липецке зарегистрировано 2780 случаев ОРВИ (60% всех случаев по области), показатель составил 546,6 на 100 тыс., что ниже уровня прошлой недели на 25,3%, ниже эпидпорога на 47,3%.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 6,5% исследованных проб, в структуре преобладают риновирусы (62% от всех положительных проб). Вирусов гриппа не обнаружено.

В Липецкой области в осенне-зимний период 2020 г. успешно прошла массовая прививочная кампания против гриппа, прививками было охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тыс. человек, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

В настоящее время на территории области государственными медицинскими организациями проводится иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) контингентов из групп риска инфицирования и неблагоприятного исхода заболевания.