47-я сессия облсовета снова пройдет в форме заочного открытого голосования

29 октября состоится очередная 47 сессия областного Совета депутатов. Она пройдет в форме заочного открытого голосования, без присутствия депутатов в зале заседаний.

– Ситуация с распространением коронавируса очень сложная. Идет рост заболеваний. Поэтому депутатский корпус продолжает работать в заочном режиме, – отметил председатель регионального парламента Павел Путилин. – В то же время мы стали чаще проводить сессии для оперативного принятия решений, направленных на поддержку жителей области.

В повестке дня очередной сорок седьмой сессии облсовета VI созыва 10 вопросов.

Депутаты рассмотрят изменения в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Также парламентарии внесут изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» и поправки в законы: «О пособии на ребенка», «О государственной социальной помощи».