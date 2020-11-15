48-летний мужчина из Добринского района умер от коронавируса

Мужчина из Добринского района умер от коронавируса. В регионе это восемьдесят пятая смерть пациента с COVID-19.

Умершему было 48 лет. Он находился на стационарном лечении в инфекционном госпитале по поводу двусторонней тяжелой пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющимися у пациента заболеваниями сердечно-сосудистой системы, выраженным метаболическим синдромом внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.