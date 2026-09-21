48 тысяч жителей региона объединило «Липецкое долголетие» за пять лет

Проекту «Липецкое долголетие» исполнилось пять лет. Сегодня он объединяет уже 48 тысяч жителей региона. Юбилей отметили большим фестивалем в Нижнем парке Липецка.

Участников проекта поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он встретился с гостями фестиваля, пообщался с ними и вместе с участниками сделал общее фото.

«Удивительные люди: все на позитиве, заряжают энергией и хорошим настроением. Желаю оставаться такими же, радоваться жизни, быть активными и открывать для себя новое. А мы сделаем для этого всё, что от нас зависит», — отметил Игорь Артамонов.

Фестиваль собрал участников «Липецкого долголетия» со всей области, при этом его площадки были открыты для гостей всех возрастов. В Нижнем парке можно было заняться йогой и растяжкой, попробовать гвоздестояние, ролибол, футбол, тхэквондо и всестилевое каратэ, сыграть в шахматы, шашки и настольный теннис.

Большой блок посвятили здоровью. Участники измеряли давление и сатурацию, проходили обследования на кардиовизоре и получали консультации врачей. На одной из площадок можно было пройти экспресс-диагностику и узнать показатели состояния сосудов и биологический возраст. Возможность проконсультироваться со специалистами и познакомиться с современными медицинскими технологиями была предусмотрена программой фестиваля.

Работали и творческие площадки: мастер-классы по оригами, плетению из ротанга и бумажной лозы, изготовлению традиционных кукол и брошей. На сцене выступили «Казаки России», ансамбль «Забава» и другие вокальные и танцевальные коллективы.

Пятилетие для «Липецкого долголетия» стало не только поводом подвести первые итоги. Проект продолжает развиваться, расширяя возможности для активной, насыщенной и интересной жизни старшего поколения.