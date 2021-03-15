В Липецкой области за неделю, с 8 по 14 марта, зарегистрировано 4874 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 42,8 на 10 тыс. населения, что на уровне прошлой недели и ниже расчетного эпидемического порога на 22,6%. Случаев гриппа не зарегистрировано. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ (20 сл., менее 1%) не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (3%).

В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 61%. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, в т.ч. среди лиц старше 15 лет. В г. Липецке зарегистрировано 3013 случая ОРВИ (62% всех случаев по области, показатель (59,2 на 10 тыс.), что ниже эпидпорога на 27,7%, ниже уровня прошлой недели на 6,6%.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 5% исследованных проб, в структуре преобладают метапневмовирусы и риновирусы – по 17% от всех положительных проб, бокавирусы (25%), парагрипп (8%) и другие негриппозные респираторные вирусы. Вирусов гриппа не обнаружено.