Прокурор Тербунского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 49-летнего жителя района по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Преступление было выявлено и расследовано УФСБ России по Липецкой области. Надзор за соблюдением законности на всех этапах его расследования осуществляла прокуратура.

Так, 04.11.2021 при проведении оперативно-розыскных мероприятий в доме подозреваемого были изъяты обнаруженные в спальной комнате две винтовки: «ТО3-8», «ТОЗ.8М», и боеприпасы к ним: 369 патронов калибра 5,6 мм. По версии обвиняемого, в период с 1995 по 1996 г.г. он получил винтовки в дар, а в лесном массиве нашел патроны, после чего, не имея соответствующего разрешения, хранил их в своем доме.

Указанные действия квалифицированы по ч.1 ст.222 УК РФ.

Признав собранные по делу доказательства, законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривают наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.