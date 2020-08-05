5 августа. В Добринском районе зафиксировали новый случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в регионе подтверждены 19 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк – 7
Грязинский район – 5
Данковский район – 1
Добринский район – 1
Липецкий район – 3
Усманский район – 1
50 человек в регионе завершили лечение от коронавируса за минувшие сутки.
Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 4631 случай новой коронавирусной инфекции, 3758 человек выздоровели, 22 человека умерли. 851 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 5.08.2020г. в больницах находятся:
233 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
140 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 618 пациентов с лёгкой формой COVID-19.