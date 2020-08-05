5 августа. В Добринском районе зафиксировали новый случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в регионе подтверждены 19 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 7

Грязинский район – 5

Данковский район – 1

Добринский район – 1

Липецкий район – 3

Усманский район – 1

50 человек в регионе завершили лечение от коронавируса за минувшие сутки.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 4631 случай новой коронавирусной инфекции, 3758 человек выздоровели, 22 человека умерли. 851 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 5.08.2020г. в больницах находятся:

233 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

140 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 618 пациентов с лёгкой формой COVID-19.