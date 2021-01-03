За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 162-х человек.
30 человек за сутки выздоровели, 5 – умерли.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 77
- г. Елец – 13
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 6
- Добринский район – 8
- Добровский район – 3
- Долгоруковский район – 1
- Елецкий район – 17
- Измалковский район – 3
- Липецкий район – 18
- Становлянский район – 6
- Усманский район – 2
- Хлевенский район – 7
По состоянию на 18.00, 3.01.2021 г. в больницах находятся 1470 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2353 пациента с лёгкой формой COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 519 случаев заражения коронавирусом. 12 431 человек выздоровел, 265 умерли.