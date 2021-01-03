В регионе

5 человек за сутки умерли в Липецкой области от коронавируса. Данные на 3 января

2 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 162-х человек.

30 человек за сутки выздоровели, 5 – умерли.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 77
  • г. Елец – 13
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 6
  • Добринский район – 8
  • Добровский район – 3
  • Долгоруковский район – 1
  • Елецкий район – 17
  • Измалковский район – 3
  • Липецкий район – 18
  • Становлянский район – 6
  • Усманский район – 2
  • Хлевенский район – 7

По состоянию на 18.00, 3.01.2021 г. в больницах находятся 1470 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2353 пациента с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 519 случаев заражения коронавирусом. 12 431 человек выздоровел, 265 умерли.

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