За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 162-х человек.

30 человек за сутки выздоровели, 5 – умерли.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 77

г. Елец – 13

Воловский район – 1

Грязинский район – 6

Добринский район – 8

Добровский район – 3

Долгоруковский район – 1

Елецкий район – 17

Измалковский район – 3

Липецкий район – 18

Становлянский район – 6

Усманский район – 2

Хлевенский район – 7

По состоянию на 18.00, 3.01.2021 г. в больницах находятся 1470 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2353 пациента с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 519 случаев заражения коронавирусом. 12 431 человек выздоровел, 265 умерли.