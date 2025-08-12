5 миллионов рублей могут выиграть дружные семьи из Липецкой области во всероссийском конкурсе

Семьи из Липецкой области приглашают к участию в новом сезоне Всероссийского конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Это у нас семейное». Заявки принимают на официальном сайте до 14 сентября. Главный приз — 5 миллионов рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий.

Для участия в конкурсе соберите команду минимум из четырёх человек трёх поколений — обязательно с ребёнком от 5 до 17 лет. После регистрации и заполнения анкет на каждого члена семьи начнётся дистанционный этап: до 1 октября семьям предстоит выполнять командные задания — например, вместе готовить, делать зарядку или составлять семейное древо. Лучшие команды попадут в очный полуфинал, который продлится до лета 2026 года. Полуфиналы пройдут в каждом федеральном округе в формате большого семейного праздника с активностями для всех возрастов — участников ждут испытания на сплочённость, творчество и взаимопонимание. В финале разыграют главные призы: 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, увлекательное семейное путешествие и ценные подарки от партнёров.

«Конкурс проводится при поддержке нашего Президента. В этом году — второй сезон, который посвящён культурному коду России. Это очень интересно даже просто для себя — исследовать историю семьи, традиции, увлечения. У нас в Липецкой области много прекрасных семей. В прошлом году уже была победа — у семьи Ворониных-Полухиных», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.