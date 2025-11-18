5 миллионов тонн сахарной свёклы собрали аграрии Липецкой области, сообщила глава регионального минсельхоза Екатерина Маркова. Лидер по валовому сбору — Добринский район, где накопали более 800 тысяч тонн сладкого корнеплода. Лучший по урожайности — Лев-Толстовский район: там собирают по 550 центнеров с гектара.

«Нынешний урожай сахарной свёклы — это, безусловно, успех наших аграриев. А также конкретный, ощутимый вклад региона в уобеспечение продовольственного суверенитета России», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.