5 октября. Коронавирус выявили еще у 45 жителей Липецкой области

Коронавирус выявили еще у 45 человек в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 44).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 15
- г. Елец – 4
- Грязинский район – 9
- Данковский район – 1
- Добринский район – 5
- Лебедянский район – 1
- Лев-Толстовский район – 2
- Становлянский район – 5
- Чаплыгинский район – 3
Всего на территории региона с начала пандемии зарегистрировано 6320 случаев новой коронавирусной инфекции, 5499 человек выздоровели, 46 человек умерли.