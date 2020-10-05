5 октября. Коронавирус выявили еще у 45 жителей Липецкой области

Коронавирус выявили еще у 45 человек в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 44).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 15

г. Елец – 4

Грязинский район – 9

Данковский район – 1

Добринский район – 5

Лебедянский район – 1

Лев-Толстовский район – 2

Становлянский район – 5

Чаплыгинский район – 3

Всего на территории региона с начала пандемии зарегистрировано 6320 случаев новой коронавирусной инфекции, 5499 человек выздоровели, 46 человек умерли.