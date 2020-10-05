В регионе

5 октября. Коронавирус выявили еще у 45 жителей Липецкой области

6 часов назад
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Коронавирус выявили еще у 45 человек в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 44).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 15
  • г. Елец – 4
  • Грязинский район – 9
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 5
  • Лебедянский район – 1
  • Лев-Толстовский район – 2
  • Становлянский район – 5
  • Чаплыгинский район – 3

Всего на территории региона с начала пандемии зарегистрировано 6320 случаев новой коронавирусной инфекции, 5499 человек выздоровели, 46 человек умерли.

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