В последнее время в сводках управления по делам ГО и ЧС Липецка всё чаще встречается информация о возгорании мусора в подъездах многоквартирных домов.

В феврале зафиксировано 7 таких случаев, причём 5 из них – только на уходящей неделе.

На улицах Качалова и Доватора горели мусоропроводы, на улицах Водопьянова и 8 Марта – лестничные площадки.

В праздничный день 23 февраля пожарные расчёты тушили огонь на техническом балконе 9 этажа дома по проспекту 60 лет СССР, где заполыхали складированные жильцами старые вещи. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать людей из соседней квартиры, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.