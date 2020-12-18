5 тысяч рублей от Президента к Новому году. Кому положены и как получить. Вопросы и ответы

В соответствии с Указом Президента № 797 от 17 декабря 2020 года все семьи, имеющие детей в возрасте до 8 лет, получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Кому положена выплата и как ее получить? Отделение ПФР по Липецкой области публикует ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей?

Право на единовременную выплату есть у семьи, в которой ребенку не исполнилось 8 лет на дату вступления в силу Указа, т.е. по 17 декабря 2020 г. включительно. Выплата осуществляется гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, также дети и родители должны быть гражданами России.

Как получить единовременную выплату?

Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам. Сами средства будут перечислены до конца месяца.

Что делать, если сменились реквизиты счета для зачисления выплаты?

Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые реквизиты. Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет.

При этом заявление для назначения новой выплаты подавать не нужно. Если заявление подано с неправильным или недействительным номером банковского счета, Пенсионный фонд сообщит родителю, обратившемуся за выплатой, о том, что необходимо представить корректные реквизиты для перечисления средств. Такое уведомление направляется в личный кабинет на портале госуслуг или заказным письмом с уведомлением – в зависимости от того, как было подано заявление о выплате: в электронной форме через портал или при личном обращении.

Ребенок родился в июле, соответственно заявление на выплаты детям до трех лет и от 3 до 16 лет мы не подавали. Что делать?

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.

Какой срок определен для подачи заявления на выплату 5 тысяч рублей?

Семьям, которые ранее не подавали заявление на выплату, необходимо обратиться по 31 марта 2021 года включительно, т.е. у них есть более трех месяцев для обращения за положенными средствами.

Выплата дается за каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до 8 лет, выплачивается 5 тыс. рублей, если два ребенка – 10 тыс. рублей, и так далее.

Могут ли опекуны получить выплату?

Да, могут. Если опекун ранее уже получал выплаты на детей, 5 тыс. рублей в декабре будут предоставлены беззаявительно. Если ранее опекун не получал выплаты на детей, ему необходимо подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Нужна ли для получения выплат карта «МИР»?

Нет, единовременная выплата на детей до 8 лет может быть перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы.

Что делать, если выплата не приходит?

Возникающие вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.